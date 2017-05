Pengguna WhatsApp Status Salip Snapchat

Metrotvnews.com: Kurang dari 3 bulan sejak ia diperkenalkan, WhatsApp Status kini memiliki 175 juta pengguna, ujar Facebook. Mengingat jumlah pengguna WhatsApp mencapai 1 miliar orang, jumlah pengguna Status terbilang cukup tinggi.



WhatsApp Status merupakan fitur serupa Snapchat Stories. Tampaknya, strategi Facebook untuk meniru fitur Snapchat Stories pada semua produknya -- mulai dari Instagram hingga WhatsApp -- sukses.

Mereka berhasil menahan pertumbuhan Snapchat di dunia dan juga membuka peluang baru untuk iklan, lapor The Verge. Popularitas WhatsApp Status sulit untuk dinilai di AS karena aplikasi tersebut jauh lebih populer di luar negara Paman Sam itu.Mengingat kebanyakan pengguna WhatsApp belum pernah mencoba format layaknya Stories dari Snapchat, tidak heran jika fitur Status menjadi cukup populer di kalangan pengguna WhatsApp.Meskipun penambahan fitur Status pada WhatsApp sempat menuai protes pengguna, jumlah pengguna fitur itu yang mencapai lebih dari 170 juta orang menunjukkan bahwa strategi Facebook untuk meniru fitur Stories pada WhatsApp dan produknya yang lain sukses.Facebook merupakan pesaing tangguh Snapchat, yang memiliki 161 juta pengguna per bulan Februari lalu.Kabar baik untuk Snapchat, tampaknya pengguna media sosial tersebut akan setia, mengingat lebih dari setengah penggunanya tidak menggunakan Facebook setiap hari dan hampir setengah penggunanya juga tidak mengunjungi Instagram setiap hari, menuru riset App Annie yang diberitakan oleh Bloomberg.(MMI)