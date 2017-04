Kecerdasan Buatan Google AlphaGo Siap Hadapi Atlet Tiongkok

Metrotvnews.com: Satu tahun setelah mengalahkan legenda Go, Lee Se-dol dalam pertandingan dengan hasil skor 4-1, unit Google DeepMind yaitu AlphaGo AI mendapatkan tantangan dari pemain asal Tiongkok, Ke Jie.



Pemain Go asal Tiongkok ini kini menjadikan pemilik peringkat satu di daftar pemain Go seluruh dunia, dan sudah menjadi pemain profesional sejak usia 10 tahun. Ke juga telah mengalahkan Lee beberapa kali dalam pertandingan kasta tinggi dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut The Verge, kemenangan Ke dalam pertandingan tersebut termasuk tiga kemenangan, dalam kurun waktu tiga bulan menjelang pertandingan Lee melawan AlphaGo. Pada bulan Mei mendatang, Ke akan berhadapan langsung dengan AI DeepMind.Pada ajang Future of Go Summit di Wuzhen, Tiongkok, Ke akan menghadapi AlphaGo dalam tiga rangkaian pertandingan. Salah satu pertandingan game akan diikuti oleh pemain Go profesional terbaik Tiongkok yang akan berkolaborasi untuk mengalahkan AlphaGo.Sementara itu, pertandingan lain akan menampilkan dua pemain pro menjadi rekan satu tim untuk menghadapi AlphaGo. Pertandingan Ke melawan AlphaGo menjadi acara yang dinantikan pengunjung, setelah Ke mengalami kekalahan pada sejumlah game online tidak resmi melawan Artificial Intelligence (AI) tersebut.Penambahan pertandingan game ini disebut CEO DeepMind dan co-founder, Demis Hassabis, didasari alasan bahwa kehadiran AI dinilai mampu membantu pemain manusia lebih kuat dan lebih kreatif. Selain itu, kehadiran AI ini turut mendorong pemain lebih teliti dalam menghadapi permainan inovatif yang disuguhkan oleh AlphaGo.Sementara itu, Future of Go Summit merupakan hasil kolaborasi antara Google, Asosiasi Go Tiongkok, dan pemerintah Tiongkok akan berlangsung pada 23-27 Mei. Ajang ini juga akan dimeriahkan oleh forum yang membahas AI. Forum ini juga akan dimanfaatkan Google untuk memamerkan kemajuan terkait teknologi yang dikembangkannya.(MMI)