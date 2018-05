Google dan Facebook Salah Gunakan GDPR?

Jakarta: Kebijakan jaringan privasi baru di wilayah Uni Eropa, General Data Protection Regulation (GDPR), akan mulai diterapkan setelah beberapa tahun melalui proses diskusi beberapa hari lalu. Kini European Center for Digital Rights NOYB telah menangani kasus Facebook dan Google.



Badan pengawas tersebut menyebut kedua raksasa teknologi dan internet tersebut telah melanggar regulasi tersebut.

Pada laporan NOYB terbaru, lembaga non-profit menuduh kedua perusahaan terlibat dalam pemaksaan persetujuan, dengan mengadopsi pendekatan "take it or leave it".Pendekatan ini memaksa konsumen untuk menyetujui persyaratan data atau kehilangan untuk mengakses layanan yang ditawarkannya.NOYB merespons dengan pernyataan yang menyebut bahwa GDPR ditujukan untuk memberikan kebebasan dalam memilih kepada pengguna, untuk menyetujui atau tidak menyetujui penggunaan data.NOYB juga menyebut bahwa kesan sebaliknya yang dihadirkan kepada pengguna, berupa kotak persetujuan muncul secara online atau dalam aplikasi, sering kali dikombinasikan dengan ancaman layanan tidak akan dapat digunakan kembali jika pengguna tidak menyetujuinya.Selain itu NOYB turut mengungkap, pada hari pertama GDPR diterapkan, instansinya menerima empat keluhan untuk Google Android, Facebook, WhatsApp dan Instagram terkait dengan pemaksaan persetujuan.Ketua instansi tersebut, Max Schrems, turut menjelaskan kemiripan antara tindakan Facebook dan proses pemilihan di Korea Utara.Schrems menyebut Facebook bahkan memblokir akun pengguna yang tidak memberikan persetujuannya.Pada akhirnya, pengguna hanya memiliki pilihan untuk menghapus akunnya atau menekan tombol "setuju", yang dinilai bukan sebagai kebebasan memilih dan mengingatkan pada proses pemilihan di Korea Utara.Jika Uni Eropa menyepakati bahwa Facebook dan Google telah melakukan pelanggaran regulasi, kedua perusahaan berpeluang untuk menerima hukuman berupa denda.(MMI)