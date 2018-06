Apple Mulai Rilis Preview Aplikasi Books

Jakarta: Apple telah menampilkan cuplikan Apple Books, aplikasi pengganti iBooks yang akan resmi meluncur pada bulan September mendatang, di ajang WWDC pada minggu lalu. Kini Apple merilis preview baru dan mendalam dari versi update untuk platform buku digital barunya.



Apple Book merupakan versi lengkap dari iBooks, diciptakan untuk iPhone dan iPad yang mengadopsi antarmuka berbasis tab dari aplikasi Apple lain. Selain itu, Apple Books juga hadir dengan antarmuka pengguna minimalis dengan fokus utama pada seni sampul.

Selain itu, serupa App Store dan Apple Music, aplikasi Book berdesain baru ini juga memiliki bagian khusus untuk konten kurasi, memungkinkan editor untuk menonjolkan dan menarik perhatian pengguna terkait buku baru yang ditambahkan ke perpustakaan.Audiobook juga menerima update dengan tab khusus, sedangkan tab Reading Now berisi daftar seluruh buku yang tengah dibaca atau didengarkan oleh pengguna. Di bagian dalam tab Audiobooks, terdapat sub bagian Want To Read, berisi daftar judul buku yang ingin dibaca di masa mendatang.Sementara itu, bagian Complete the Series dan You Might Like akan menampilkan buku berdasarkan aktivitas terbaru dan preferensi pengguna.Sebagai contoh, jika pengguna telah membaca buku Harry Potter pertama, bagian Complete the Series akan menampilkan judul lain dari seri buku tersebut.Apple Books diperkirakan akan tersedia pada musim gugur ini, dan menjadi pengganti dari aplikasi iBooks yang saat ini tersedia dan digunakan oleh pengguna perangkat iOS. Sebelumnya, Apple juga dilaporkan tengah menggulirkan update untuk Apple Music, berisi sejumlah peningkatan untuk aplikasi tersebut.Salah satu peningkatan yang tersedia pada update Apple Music ini adalah bagian bernama Coming Soon. Bagian ini memungkinkan pelanggan layanan streaming tersebut untuk menemukan album baru yang akan segera dirilis. Pengguna akan menemukan bagian ini di jajaran tab Browse / New Music / Coming Soon.(MMI)