ASRock Pamer Lima Motherboard AMD B450

Taipei: Kehadiran chipset terbaru AMD B450 yang mendukung prosesor Rizen Generasi ke-2 seri menengah seperti Ryzen 5 turut mendorong vendor pemain motherboard memperbarui lineup produk mereka dengan sudah mengadopsi chipset B450 yang merupakan penerus B350.



Seperti yang sudah diketahui bahwa chipset B350 maupun penerusnya untuk pengguna yang mempertimbangkan dana. Di ajang Computex 2018 Taipei, Taiwan, beberapa vendor telah memamerkan jajaran motherboard terbaru yang mengadopsi chipset AMD B450, di antaranya MSI, ASUS, dan ASRock.

ASRock tidak kurang memperkenalkan lima varian mothebroard terbaru yang sudah mengadopsi B450. Diantaranya adalah B450 Gaming K4, B450M-HDV, B450 Gaming-ITX/AC serta dua varian B450M Pro4 dan B450 Pro 4.B450 Gaming K4 hadir dengan ukuran standar ATX yang memiliki sistem nine-phase VRM yang mengalirkan daya dari single-8 pin EPS connector. Tersedia empat slot memori RAM DDR4 dengan frekuensi maksimal hingga 3,200MHz dalam mode overclocking.Fitur lain yang tersedia di B450 Gaming K4 yakni dua slot PCIe 3.0 x16 dan empat slot PCIe 2.0 x1 yang memungkinkan mothebroard ini menjalankan konfigurasi AMD Quad CrossFireX. Untuk grafisnya, tersedia port HDMI, DisplayPort, dan D-Sub yang membuatnya bisa menggunakan tiga monitor sekaligus.Untuk memori penyimpanan B450 Gaming K4 memiliki empat port SATA III dan M.2 PCIe Gen3 x4 serta M.2 PCIe Gen3 x2. Tidak ketinggalan di port I/O terdapat dua port USB 3.1 Gen 2 (Type A dan C) dan empat port USB 3.1 Gen 1.Lalu B450M-HDV yang mengusung ukuran micro-ATX memiliki seven phase VRM dan single 4-pin EPS connector, pada slot memori RAM tersedia dua slot DDR4 -3200 sementara slot PCIe yang tersedia cukup sedikit yakni satu PCIe 3.0 x16 dan satu PCIe 2.0 x1.Sama seperti B450 Gaming K4, motherboard B450M-HDV menyediakan port grafis terdiri dari port HDMI, DisplayPort, dan D-Sub termasuk I/O port yang ada. Untuk kapasitas memori penyimpanan disediakan empat port SATA III, M.2 PCIe Gen3 x4, dan M.2 SATA III.Kemudian B450M Pro4 mengusung desain micro-ATX sama seperti B450M-HDV, namun ada beberapa fitur yang berbeda. Perbedaan tersebut di antaranya, motherboard ini hadir dengan nine-phase VRM dan single 8-pin EPC connector serta memiliki ermpat slot memori RAM DDR4. B450M Pro4 juga memiliki dua slot PCIe 2.0 x16.Varian B50 Pro4 justru hadir dengan desain ukuran motherboard ATX dengan empat slot memori RAM DDR4 3200MHz serta dukungan dua slot PCIe 3.0 x16 dan empat slot PCIe 2.0 x1 yang juga mendukung fitur AMD Quad CrossFire X. Untuk port grafis tersedia port HDMI, DisplayPort, dan D-Sub.Di port untuk memori penyimpanan disedikan enam port SATA III, satu port Ultra M.2 PCIe Gen3 x4, satu port M.2 PCIe Gen3 x2 dan SATA III. Di I/O port motherboard ini terdapat dua port USB 3.1 Gen2 (Type A dan C), enam port USB 3.1 Gen1 dan konektivitasnya didukung Realtek Gigabit LAN.ASRock tampak tidak melupakan konsumen yang lebih nyaman dengan motherboard jenis mini-ITX. B450 Gaming-ITX/AC memiliki dua slot memori RAM DDR4 yang mendukung frekuensi hingga lebih 3,466MHz klaim ASRock.Ukurannya yang mini-ITX membuat motherboard ini hanya memiliki satu slot PCIe 3.0 x16 sementara koneksi grafisnya terdapat port HDMI dan DisplayPort.Di fiur kap[asitas memori B450 Gaming-ITX/AC memiliki empat port SATA III dan satu M.2 PCIe Gen3 x4. Beralih ke I/O port melekat dua port USB 3.1 Gen2 (Type A dan C) dan dua USB 3.1 Gen1. Meskipun berukuran mini motherboard ini sudah hadir dengan built-in WiFi 802.11ac dan Bluetooth 4.2.(MMI)