Perangi Hoaks, WhatsApp Pasang Iklan di Koran

Jakarta: Facebook Inc mengambil langkah cukup serius demi menanggapi permintaan pemerintah India agar pihak WhatsApp bertanggung jawab atas kasus tewasnya 20 orang warga India atas hoax.



Facebook memasang iklan satu halaman penuh di salah satu media cetak di India yang diisi dengan peringatan bahaya hoaks dan cara memeranginya, dikutip dari Tech Crunch.

"Question information that upsets you", says WhatsApp's full-page advertisements. Clearly the solution to declining newspaper ad revenues in India will come from how we tackle our digital fake news crisis. pic.twitter.com/3h5XyJeMIr