Demi Hindari Cukai, Trump Dorong Apple Bangun Pabrik di AS

Jakarta: Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyarankan Apple memindahkan pabrik manufaktur mereka ke Amerika Serikat. Dengan begitu, mereka tidak perlu membayar bea cukai yang AS tetapkan pada Tiongkok dalam perang dagang.



Trump memberikan saran ini setelah Apple mengumumkan bahwa mereka mungkin harus menaikkan harga produk mereka karena adanya bea cukai yang ditetapkan pada produk buatan Tiongkok.

Pemerintahan Trump mulai memberikan bea cukai pada produk dari Tiongkok pada bulan Maret lalu. Sejauh ini, produk elektronik konsumen tidak dikenakan bea cukai. Hal ini mungkin akan berubah mengingat pemerintah AS juga akan megnenakan bea cukai pada perusahaan teknologi seperti Apple dan Fitbit, lapor The Verge.Minggu lalu, Apple menyebutkan bahwa bea cukai ini bisa membuat produk seperti Apple Pencil, AirPods, Apple Watch, HomePod dan Mac Mini terkena pajak sebesar 25 persen. Dan kemungkinan, biaya itu akan dibebankan pada konsumen.Melalui Twitter, Trummp kemudian mendorong Apple untuk membangun pabrik manufaktur baru di AS untuk menghindari bea cukai itu.Dia menyebutkan, Apple bahkan mungkin tidak akan terkena pajak dan mungkin akan mendapatkan insentif lain terkait pajak jika mereka mau membangun pabrik baru di AS.Apple memang merakit Mac Pro mereka di AS. Namun, kebanyakan produk mereka dibuat di Tiongkok.Tahun lalu, Apple menanamkan investasi sebesar USD1 miliar di Corning, yang membuat kaca yang digunakan pada layar iPhone. Trump berkata, CEO Apple berkomitmen untuk membangun tiga pabrik di AS.Pada tahun ini, Apple juga berkata bahwa mereka akan menghabiskan ratusan miliar dollar dalam waktu beberapa tahun ke depan untuk mempekerjakan lebih banyak orang di AS dan juga berinvestasi dalam mengembangkan manufaktur lokal.Penyuplai Apple, Foxconn juga telah membuat kantor di AS dan berencana untuk membuat pabrik LCD di Wisconsin.Jika Apple memindahkan pabrik mereka ke AS, hal ini bukan berarti produk mereka akan menjadi lebih murah karena mereka tidak harus membayar bea cukai.Banyak perusahaan teknologi yang membuat produknya di Tiongkok karena upah pekerjanya lebih murah dan pabrik yang membuat komponen perangkat teknologi berdekatan dengan satu sama lain. Memindahkan infrastruktur ini akan memakan biaya yang cukup besar.(MMI)