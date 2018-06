Microsoft Gaet Razer untuk Sediakan Mouse dan Keyboard Xbox One?

Jakarta: Tahun ini, Microsoft telah berdiskusi dengan para developer game untuk membuat agar Xbox One bisa kompatibel dengan keyboard dan mouse. Sekarang, muncul kabar bahwa Microsoft akan bekerja sama dengan Razer untuk merealisasikan rencana mereka tersebut.



Windows Central baru saja mendapatkan presentasi Microsoft terkait bagaimana mouse dan keyboard bisa digunakan sebagai pengganti gamepad untuk konsol Xbox One.

Presentasi itu menjelaskan tentang cara kerja API (Application Programming Interface) dan masalah yang mungkin terjadi, khususnya tentang masalah gameplay balance antara gamer yang menggunakan gamepad dan gamer yang menggunakan mouse dan keyboard.Microsoft juga menawarkan solusi untuk masalah itu. Mereka menyarankan, dalam game multiplayer, para pemain hanya akan dipasangkan dengan pemain lain yang menggunakan controller yang sama, lapor CNET.Dengan begitu, pengguna yang menggunakan gamepad tidak akan bertanding dengan orang yang menggunakan keyboard dan mouse.Nantinya, Xbox One hanya akan kompatibel dengan mouse dengan port USB atau mouse nirkabel yang menggunakan dongle. Konsol ini tidak akan bsia terhubung via Bluetooth atau pada mouse yang memiliki driver khusus.Microsoft dan Razer menolak berkomentar.Microsoft pertama kali mengumumkan rencana mereka untuk menyediakan keyboard dan mouse untuk Xbox pada 2015. Namun, rencana itu belum direalisasikan hingga sekarang. Microsoft sendiri baru mulai menggabungkan Windows 10 ke Xbox One pada 2016.(MMI)