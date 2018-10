Microsoft Edge Tawarkan Chrome Berisi Malware?

Jakarta: Wajah dari aplikasi peramban internet atau browser Microsoft Edge tampaknya menjadi tercoreng terkait kompetisinya dengan browser Google Chrome setelah ditemukannya kasus baru.



Dikutip dari Digital Trends, akun Twitter bernama Gabriel Landau menemukan bahwa mesin pencarian Binge milik Microsoft yang memang tertanam di Microsoft Edge menawarkan tautan untuk menunduhg Google Chrome dari situs malware.

Brand new Win10 laptop. Attempt to install Chrome. Almost get owned with my very first action. Why is this still happening in 2018, @bing? Please explain. pic.twitter.com/uYJhu7xa9H