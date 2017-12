ASUS dan AMD Boyong 4 Laptop Baru ke Indonesia

Jakarta: ASUS dan AMD hari ini mengumumkan jajaran laptop baru untuk pengguna kelas pemula hingga menengah. Diluncurkan dalam acara bernama Laptop for Everyone, ASUS dan AMD menghadirkan empat varian laptop baru yaitu X550IK, X555QG, X555QA, dan X555B. Keempatnya ditenagai oleh prosesor dan chip grafis dari AMD.



"Sejak pertama kali dirilis di Indonesia pada tahun 2009, jajaran laptop ASUS AMD sudah sangat diminati oleh konsumen," ujar Head of Public Relation ASUS Indonesia, Muhamad Firman. "Kali ini kita menghadirkan semuanya, mulai dari produk untuk pemula hingga untuk kelas menengah."

Salah satu laptop yang dirilis hari ini adalah X550IK yaitu salah satu laptop yang ditenagai oleh prosesor AMD FX 9830P yang merupakan prosesor AMD generasi ke-7. Selain itu, laptop ini juga ditenagai oleh chip grafis AMD Radeon RX 560 sehingga memungkinkannya untuk memainkan berbagai game, bahkan hingga game AAA seperti Civilization VI, Overwatch, dan DOOM.Di kelas yang lebih rendah, ASUS menawarkan X555QG yang memang hadir untuk memenuhi kebutuhan multimedia penggunanya.Ditenagai oleh APU AMD A12-9720P, laptop ini diklaim sudah bisa digunakan untuk memutar video beresolusi tinggi. Dukungan chip grafis Radeon R5 430 dan RAM dual channel 8GB juga membuatnya bisa menjalankan game kasual seperti PES 2018."Meski untuk kegiatan multimedia, laptop ASUS X555QG juga sudah bisa digunakan untuk memainkan game kasual. Hal tersebut berkat dukungan chip grafis Radeon R5 430 yang terintegrasi di APU AMD A12-9270P," ujar Marketing Manager AMD Indonesia Armawati Cen.Sementara di kelas pemula, ASUS menghadirkan X555QA, dan X555B. Keduanya didukung oleh prosesor AMD A10-9620P dan A9-9420. Dua laptop ini juga memiliki RAM sebesar 4GB serta chip grafis terintegrasi yang masih bisa digunakan untuk menunjang berbagai kegiatan multimedia.Untuk harganya, ASUS membanderol X550IK dengan harga Rp10.299.000 dan X555QG seharga 8.199.000. Sementara untuk X555QA dibanderol seharga Rp6.099.000 dan X555B dipatok Rp5.599.000. Semuanya sudah dilengkapi dengan sistem operasi Windows 10 orisinil.(MMI)