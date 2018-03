Instagram Segera Hadirkan Regram

Jakarta: Melalui sejumlah kecil pengguna, Instagram saat ini dilaporkan tengah menguji fitur baru yang memungkinkan pengguna untuk mengunggah kembali foto pada beranda jejaring sosial ini, dan mengomentarinya pada Instagram Story personal.



Selain itu, pelanggan dapat mempromosikan unggahan Instagram dengan menempatkan tombol "see post" pada Story. Saat ini, cara yang baru dapat dilakukan pengguna Instagram adalah dengan memotret layar, mengunggahnya di Stories dan menambahkan komentar.

Cara lainnya yaitu dengan memanfaatkan aplikasi pihak ketiga dari Google Play Store. Sejumlah aplikasi tersebut termasuk Regram, Media Repost for Instagram dan Repost for Instagram.Menambahkan kemampuan ini sebagai alat bawaan di dalam aplikasi, dinilai Instagram akan menghadirkan kemudahan bagi pengguna.Kehadiran kemampuan ini sebagai kemampuan bawaan juga memungkinkan pengiklan mempromosikan kampanye iklan berbasis Instagram di lintas platform, sehingga berpeluang membantu Facebook memperoleh pendapatan tambahan.Untuk melakukan regram unggahan, pilih unggahan publik dan permanen dari beranda. Kemudian ketuk tombol untuk menyematkannya pada Story.Pengguna dapat memilih menonjolkan nama penulis, mengubah ukuran dari unggahan orisinal, menambahkan komentar personal, dan menggunakan alat Instagram lain pada gambar.Mengetuk unggahan yang tersemat setelah terunggah pada Story akan menampilkan tombol 'see post'. Pengguna lain yang mengklik tombol tersebut akan diarahkan ke unggahan orisinal.Namun, pengguna yang tidak ingin ungguhannya muncul di Instagram Story pengguna lain dapat menonaktifkan fitur ini.(MMI)