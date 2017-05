Sempat Lesu, Samsung Ingin Kembali Gairahkan Pasar Premium via Galaxy S8

Metrotvnews.com, Jakarta: Samsung resmi meluncurkan Galaxy S8 dan Galaxy S8 Plus di Indonesia, hari ini. Kehadiran smartphone unggulan terbarunya ini ditujukan untuk mendorong pertumbuhan pasar premium di Indonesia.



“Market premium 2016 memang sedikit turun. Kehadiran Galaxy S8 ini bertujuan untuk menggairahkan kembali segmen premium ini. Selain itu juga untuk kasih pengalaman baru untuk konsumen dalam berinteraksi dengan smartphone,” ujar Vice President IT and Mobile Business, So Djien Gie.

Selain itu, Samsung juga menyebut kehadiran Galaxy S8 dan S8 Plus sebagai medium untuk memperkenalkan berbagai inovasi terbarunya, diharapkan dapat memberikan inspirasi untuk produsen lain dan produk lain karyanya pada segmen di luar premium.Pertumbuhan di pasar premium juga dinilai Djien Gie masih kecil. Karenanya membutuhkan dorongan bagi konsumen untuk membeli perangkat premium, demi mendorong percepatan pertumbuhan pasar premium ini.Djien Gie menyebut inovasi yang dihadirkan Samsung pada Galaxy S seri terbaru ini juga untuk mendorong dan memastikan konsumen membeli model terbaru, dengan spesifikasi lebih tinggi, serta mendorong konsumen yang sebelumnya belum menggunakan ponsel premium untuk menggunakan ponsel tersebut.Mengklaim dirinya sebagai pemimpin di ranah smartphone di Indonesia, Samsung menyebut juga menjadi tugasnya untuk membantu memperbesar pasar pada perangkat dengan segmentasi premium tersebut.Sementara itu disinggung soal kompetitor, Samsung mengaku tidak khawatir terkait persaingan yang dihadirkan kompetitor. Sebab, jelas Djien Gie, kompetitor memiliki peranan penting dan berdampak positif untuk industri dan segmen, sebagai pemicu munculnya inovasi dan pilihan perangkat bagi konsumen.(MMI)