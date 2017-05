Inikah Peta Jalan Moto Berikutnya?

Metrotvnews.com: Setelah beredar informasi terkait dengan Moto X (2017) yang akan mengusung nama Moto X4, Evan Blass kembali mengunggah twit berupa foto yang diambil selama presentasi yang diselenggarakan oleh Motorola.



Foto yang diunggah Blass tersebut menampilkan peta jalan perangkat generasi selanjutnya yang akan diluncurkan Moto, berdasarkan urutan huruf. Perangkat yang telah dipersiapkan oleh Motorola termasuk Moto Z Play yang akan mengusung layar 5,5 inci beresolusi 1080 x 1920 piksel dan mendukung aksesori modular.

Selain itu, perangkat lainnya termasuk Moto Z2 Force yang berbekal layar ShatterShield, dan mendukung Moto Mods dan kecepatan LTE 1GB, serta Moto X4 dengan layar 5, inci beresolusi 1080 x 1920 piksel, kaca 3D, dan kamera belakang ganda.Ponsel cerdas lain yang masih belum banyak diketahui masyarakat namun terdapat pada peta jalan Motorola adalah Moto gS dengan layar 5,2 inci beresolusi 1080 x 1920 piksel dan berbalut bahan metal, serta Moto gS Plus dengan layar 5,5 inci beresolusi 720 x 1280 dan bodi berbahan metal.Juga berdasarkan foto yang diunggah Blass, Motorola telah mempersiapkan Moto e dengan layar 5 inci beresolusi 720 x 1280 piksel, kaca 2.5D dan pemindai sidik jari, Moto e Plus berlayar 5,5 inci beresolusi 720 x 1280 piksel dan baterai 5.000 mAh.Tidak hanya kelas atas dan menengah, peta jalan tersebut juga menampilkan Motorola telah mempersiapkan perangkat pada segmen harga paling terjangkau, yaitu Moto c dengan layar 5 inci beresolusi 480 x 854 piksel dan Moto c Plus dengan layar 5 inci beresolusi 720 x 1280 piksel dan baterai 4.000 mAh.(MMI)