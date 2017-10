Baterai iPhone 8 Plus Bermasalah

Metrotvnews.com: iPhone 8 tertimpa masalah. Beberapa penggunanya menemukan smartphone tersebut dalam kondisi kedua sisinya sedikit terbuka akibat baterai di dalamnya menggembung, tidak sampai meledak.



Beredar kabar bahwa baterai yang digunakan rupanya dirpoduksi oleh produsen baterai yang sama untuk Samsung Galaxy Note 7, yang bernasib buruk.

Dilaporkan oleh The Verge, disebutkan bahwa seorang perempuan di Taiwan mengalami hal yang agak mengerikan. iPhone 8 Plus edisi Rose Gold berkapasitas memori 64GB miliknya diisi daya selama 3 menit, dan ditemukan sisi layarnya terbelah dari bagian punggungnya sehingga tampak bagian luarnya.Berdasarkan dugaan sementara, kondisi ini hanya bisa terjadi karena adanya dorongan dari ukuran baterai yang membengkak dan menekan bagian layar atau depan smartphone. Pemilik tersebut mengklaim bahwa dia baru saja membeli smartphone itu 5 hari yang lalu, dan diisi menggunakan kepala charger dan kabel resmi yang ada dalam paket penjualan.Hal serupa juga terjadi pada konsumen di Jepang. Perbedaannya adalah konsumen di Jepang ini menemukan kondisi tersebut ketika baru membuka kemasan dari iPhoen 8 Plus yang baru saja dia beli.Dalam penelusuran awal kasus ini, baterai yang dipergunakan diproduksi oleh Amperex Technology Limited (ATL) yang juga sempat memproduksi baterai milik Samsung Galaxy Note 7.Meskipun begitu, saat ini baru ada dua laporan saja terkait kejadian ini, jadi belum bisa dipastikan bahwa semua perangkat yang dijual mengalami kondisi yang sama. BIsa saja hal ini terjadi hanya pada beberapa unit yang diakibatkan kesalahan dalam proses manufaktur.Saat ini, beragam pihak masih menantikan konfirmasi kabar dari pihak Apple, sedangkan kedua produk yang mengalami masalah sudah dikirim ke Apple untuk diteliti lebih mendalam.(MMI)