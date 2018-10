Tiongkok Sarankan Trump Pakai Ponsel Huawei

Jakarta: Mata-mata Tiongkok menyadap pembicaraan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggunakan iPhone pribadinya. Lalu, bagaimana jawaban pemerintah Tiongkok? Mereka justru memberi saran pada Trump untuk mengganti iPhone dengan ponsel Huawei.



"Jika mereka khawatir iPhone disadap, mereka bisa gunakan Huawei," kata Hua Chunying, Deputy Director dari Departemen Informasi Kementerian Luar Negeri Tongkok seperti yang dikutip dari The Washington Post.

Hua kemudian menyebutkan bahwa laporan New York Times adalah "berita palsu", menurut South China Morning Post. "Melihat laporan ini, saya merasa orang-orang Amerika tengah berusaha mendapatkan Oscar dalam hal drama terbaik."Tawaran Hua agar Trump menggunakan ponsel Huawei merupakan sindiran karena pemerintah AS membuat perusahaan raksasa Tiongkok itu tidak bisa beroperasi di AS. Tahun ini, kepala CIA, FBI, dan NSA memperingatkan warga AS untuk tidak menggunakan produk Huawei.Selain itu, operator AT&T juga membatalkan kerja samanya dengan Huawei untuk meluncurkan Mate 10 Pro, yang ketika itu merupakan ponsel premium terbaru Huawei atas dasar tekanan politik.Memang, Huawei sejak lama dicurigai oleh AS karena kedekatannya dengan pemerintah Tiongkok. Perusahaan itu didirikan oleh teknisi Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok, Ren Zhengfei, dan struktur perusahaan Huawei sepenuhnya rahasia.Meskipun begitu, Huawei masih menyediakan peralatan terkait infrastruktur jaringan dan produk untuk konsumen kepada negara-negara yang menjadi rekan terdekat AS. Sejauh ini, pemerintah AS juga belum bisa memberikan bukti akan tuduhannya pada Huawei.Misalnya, pemerintah Inggris telah membuat fasilitas keamanan siber yang bertujuan menemukan backdoor pada produk Huawei. Namun, mereka belum menemukan hasil apapun.Sementara, informasi bocoran Edward Snowden menunjukkan bagaimana NSA telah memata-matai Huawei selama bertahun-tahun.(MMI)