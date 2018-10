Google Home Tambah Efek Suara dan Musik ke Story Time

Jakarta: Google Home baru saja menerima update berisi sejumlah fitur baru, serta fungsionalitas baru di speaker cerdas tersebut. Setelah menerima update, pengguna speaker Google ini akan dapat menambahkan musik atau efek suara untuk buku yang dibacakan dengan suara keras.



Setelah speaker terpasang, pengguna dapat memberikan perintah dimulai dengan kata "Hey Google, read along with..." dan judul buku yang ingin dibaca. Mikrofon akan tetap aktif, namun perintah, pencarian, dan jawaban akan dinonaktifkan.

Google mengumumkan fitur baru yang hanya akan berfungsi untuk speaker yang tersedia di Amerika Serikat. Fitur ini mendukung Little Golden Books dengan judul Mickey's Christmast Carol, The Three Little Pigs, Alice in Wonderland, Cinderella, Coco, Jack Jack Attack, Mickey Mouse and his Spaceship, Moana, Toy Story 3, Peter Pan dan Mickey Mouse Goes Christmast Shopping.Phone Arena melaporkan Google Home akan berbekal Story Mode, dengan kemampuan menghentikan cerita selama satu menit secara otomatis, dengan memberikan perintah "Hey Google, stop".Pengguna dapat meneruskan cerita dalan kurun waktu lima menit penghentian sementara tersebut, melalui perintah "Hey Google, resume read along".Sebelumnya, menurut penelusuran APK yang dilakukan oleh 9to5Google, opsi untuk membuka kunci dengan Voice Match di Android perlahan mulai dihilangkan oleh Google. Indikasi pertama yang diungkap situs ini adalah pada opsi Voice Match ini kini tidak lagi tersedia di dua perangkat Google Pixel 3.Aplikasi Google versi 8.39 untuk Android menampilkan kalimat yang mengungkapkan perubahan mendatang tersebut. Kalimat menyebut bahwa fitur Unlock with Voice Match telah digantikan dengan cara yang lebih aman untuk memperoleh hasil personal saat perangkat dikunci.Sementara itu, update Google Discover mulai bergulir ke google.com versi mobile, meski saat ini baru tersedia di wilayah Amerika Serikat. Prinsip dasar Discover masih sama dengan Google Feed, karena pengguna masih akan menemukan pencarian dan aktivitas terkini dalam bentuk kartu.(MMI)