Google Tambahkan Opsi Percepatan Baru ke YouTube

Jakarta: Pada awal pekan ini, Google dilaporkan telah menambahkan kecepatan pemutaran baru hingga 1,75x untuk YouTube versi desktop. Kini, kecepatan pemutaran tersebut juga tersedia untuk aplikasi YouTube Android v13.50.52.



Selain itu, opsi kecepatan lain tersedia untuk aplikasi versi Android termasuk .25x, .5x, .75x, dan 2x. Untuk mengubah kecepatan video YouTube, pengguna dapat mengakses daftar dan mengetuk menu yang diwakili tiga titik vertikal di sudut kanan atas layar.

Kemudian, klik menu kecepatan Playback dan pengguna akan ditampilkan delapan opsi kecepatan berbeda. Sebelumnya pada tahun 2017 lalu, Google baru saja menambahkan pengendali kecepatan di aplikasi YouTube.Keputusan menambahkan opsi kecepatan baru dinilai sejumlah pihak masuk akal, karena tidak hanya banyak diminta oleh pengguna, juga sesuai dengan gradien .25x antara masing-masing opsi mulai dengan kecepatan .25x, hingga 1.5x.Sebelum kehadiran perubahan ini, pilihan kecepatan selanjutnya yang tersedia untuk pengguna adalah 2x.YouTube juga dilaporkan tengah menguji sistem baru yang memberikan pengguna kendali lebih baik terkait dengan video yang secara otomatis akan disiarkan melalui fitur autoplay.Pengujian ini dilaporkan dilakukan di India, dengan menjadikan sejumlah pengguna Android sebagai subyek pengujian. Informasi ini didukung oleh temuan ikon gelembung bertugas menyaring video di kolom Up Next, tersemat di atas kolom Up Next.(MMI)