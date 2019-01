Google Akuisisi Teknologi Fossil Senilai Rp568 Miliar

Jakarta: Google mengakuisisi teknologi smartwatch milik Fossil beserta anggota dari divisi yang mengembangkan teknologi itu. Akuisisi ini bernilai sekitar USD40 juta (Rp568 miliar).



Melalui akuisisi ini, Google akan mendapatkan tim riset dan pengembangan Fossil yang bertanggung jawab atas pengembangan smartwatch. Dengan begitu, Google kini tidak hanya memiliki para ahli hardware, tapi juga orang-orang yang tahu tentang desain smartwatch, lapor The Verge.

"Wearable, dibuat untuk kesehatan, personalisasi, dan kesederhanaan, memiliki potensi untuk meningkatkan tingkat hidup pengguna dengan memberikan informasi yang diperlukan pengguna dengan cepat," kata Stacey Burr, President of Product Management untuk WearOS platform milik Google."Akuisisi tim dan teknologi Fossil Group ke Google menunjukkan komitmen kami pada industri wearable dengan menyediakan portofolio smartwatch yang lengkap dan mendukung kebutuhan para konsumen yang mengejar kebugaran."Teknologi yang dibeli oleh Google adalah "inovasi produk baru yang belum tersedia di pasar", ungkap Greg McKelvey, Executive Vice President of Chief Strategy and Digital Officer Fossil, menurut laporan Wareable.Masih belum diketahui apakah inovasi yang dia maksud atau mengapa Google sangat tertarik untuk membeli teknologi itu. Satu hal yang pasti, teknologi itu didasarkan pada teknologi yang Fossil dapatkan ketika mereka mengakuisisi pembuat wearable Misfit senilai USD260 juta pada 2015.(ELL)