Amazon Echo Perluas Cakupan di 28 Negara

Jakarta: Amazon tengah menggencarkan ekspansi untuk layanan media yang ditawarkannya kepada lebih banyak konsumen. Amazon mengumumkan telah memperkenalkan Music Unlimited, layanan streaming musik berbayar, dan Amazon Echo di 28 pasar baru di Eropa dan Amerika Selatan.



Pasar yang baru dirambah Amazon Echo dan Music Unlimited antara lain Belgia, Bolivia, Bulgaria, Chile, Kolombia, Kosta Rika, Ekuador, EL Savador, Estonia, Finlandia, Yunani, Hungaria, Islandia, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Belanda, Panama, Peru, Polandia, Portugal, Slovakia, Swedia dan Uruguay.

Amazon Music Unlimited dilengkapi dengan katalog berisi 40 juta lagu, dan layanan tersebut ditawarkan seharga US9,99 per bulan di Amerika Serikat. Tersedia tiga pilihan berlangganan, namun harga yang ditawarkan di pasar baru tersebut akan berbeda.Sebagai contoh, mengklik bendera Bulgaria akan menampilkan paket paling dasar dengan harga berlangganan sebesar EUR4,99 per bulan, sementara mengklik bendera Perancis akan menampilkan harga berlangganan EUR9,99 per bulan untuk layanan yang sama.Hal tersebut merupakan strategi pemasaran tidak biasa, namun Amazon diperkirakan akan menyesuaikan harga berlangganan sesuai dengan standar biaya hidup pada masing-masing negara. Daftar harga berlangganan layanan tersebut tersedia pada situs resmi Amazon Music.Situs Amazon Music Web Player dan aplikasi versi iOS dan Android telah mendukung sejumlah tampilan bahasa di antaranya adalah bahasa Inggris, Jerman, Italia, Spanyol dan Jepang. Sementara itu, persaingan ketat menyebabkan Amazon menutup akses YouTube Fire TV dan Echo Show.(MMI)