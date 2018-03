Twitter Punya Fitur Baru, Bookmarks

Jakarta: Twitter secara global meluncurkan fitur Bookmarks, memberikan pengguna cara baru untuk menyimpan unggahan yang disukai dan ingin dibaca ulang. Sebelumnya, hal ini hanya dapat dilakukan melalui fitur Like.



Berkat fitur ini, pengguna dapat menyimpan tweet tanpa perlu mengetuk ikon hati dan secara langsung terlibat dengan unggahan tersebut. Perbedaan lain yang disuguhkan Bookmarks yaitu kerahasiaan tweet yang disimpan. Tweet yang disimpan dengan Bookmarks hanya diketahui oleh pengguna.

Untuk menyimpan unggahan, pengguna dapat mengetuk atau mengklik ikon share baru di bagian bawah tweet. Ikon baru tersebut dapat ditemukan di lokasi yang sebelumnya menjadi tempat ikon DM. Bersamaan dengan debut resmi Bookmarks, Twitter memanfaatkan update ini untuk memindahkan sejumlah opsi berbagi ke lokasi lainnya.Pengguna juga dapat berbagi tweet via pesan langsung atau Direct Message, berbagi via aplikasi selain Twitter atau menyimpannya via Bookmarks. Unggahan yang tersimpan di Bookmarks dapat diakses via menu geser utama.Berbeda dengan tweet, Bookmark tidak memiliki kemampuan untuk dilihat secara publik oleh pengguna lain. Sehingga unggahan yang disimpan di Bookmarks tidak akan muncul pada lini masa pengikut pengguna. Twitter menyebut bahwa Bookmarks merupakan fitur yang paling banyak diminta oleh penggunanya. Versi awal ini dikembangkan selama ajang Hack Week Twitter berlangsung.Tampilan versi awal tersebut dilaporkan hampir selesai dan menerima perbaikan di masa mendatang, setelah resmi diluncurkan untuk seluruh pengguna. Bookmarks telah mulai digulirkan untuk aplikasi Twitter versi Android dan iOS, serta untuk versi situs mobile.(MMI)