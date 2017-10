BliBli Kembali Gelar Ajang Big Start Indonesia

Metrotvnews.com, Jakarta: Setelah gencar menginformasikan gelaran The Big Start Indonesia musim kedua di berbagai media, BliBli resmi mengumumkan ajang tersebut hari ini, Senin (2/10/17) di Kempinski Hotel.



"Tahun ini merupakan tahun kedua, dan animo masyarakat pada season pertama sangat tinggi. Tahun lalu, kita berhasil jaring 15 ribu pendaftar dan peserta. Di season kedua, setelah lakukan aplikasi secara online dan roadshow di empat kota, Jakarta, Bandung, Bali dan Surabaya, kita berhasil jaring 20 ribu pendaftar," ujar CEO Blibli.com, Kusumo Martanto.

Proses pendaftaran peserta ajang tersebut dilakukan BliBli selama dua bulan, dan dari 20 ribu pendaftar dikurasi hingga menjadi 20 top finalis. Setelah terpilih, 20 finalis tersebut akan melalui babak karantina di Jakarta mulai 5 hingga 19 Oktober mendatang, untuk dipilih tiga grand finalis.Penyelenggaraan musim kedua ajang The Big Start Indonesia tersebut diakui Kusumo tidak hanya dilandaskan pada animo masyarakat yang besar pada musim pertama, juga sebagai wujud kepedulian BliBli sebagai perusahaan asal Indonesia terhadap UMKM Indonesia.UMKM dinilai Kusumo sebagai salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia, mengalami pertumbuhan pesat selama beberapa tahun terakhir. Selain itu, ajang yang juga mendapat dukungan dari pemerintah ini dinilai selaras dengan misi yang tengah digencarkan Presiden Joko Widodo, dalam menjadikan Indonesia sebagai negara ekonomi digital.Pada kesempatan yang sama, BliBli turut mengumumkan 20 top finalis ajang The Big Start Indonesia 2017. 20 Top finalis tersebut yaitu The Warna Indonesia, Necispro, Divinces, Indhe Bags, Oyoh, Gaba-Gaba, Lakanua, Tenunkoe, Magna, Rug House, Korte, Radiuz, Lereh, Impian Studio, Anmossi, Paccoo.com, dan Inagiri.(MMI)