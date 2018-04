F5 Networks Buat Program Kolaborasi Operasi Jaringan dan Developer

Jakarta: Perkembangan bidang IT di dunia memang disambut baik oleh profesional IT dengan segala macam tantangannya. Namun F5 Networks menemukan bahwa masih ada kesenjangan antara beberapa bidang profesional IT.



Perkembangan lanskap ancaman dan lingkungan multi-cloud telah mendorong peningkatan permintaan akan layanan aplikasi untuk dihadirkan dengan cara yang lebih otomatis.

Kebutuhan akan efisiensi yang lebih besar di dalam infrastruktur IT ini telah menciptakan kesenjangan di antara para profesional yang ahli di bidang teknologi fundamental dan teknologi baru. Hal utama inilah yang telah diidentifikasi perusahaan sebagai penghambat menuju kesuksesan."Ketika berbicara dengan banyak pelanggan kami, ada satu kesamaan yang nyata, yaitu kesenjangan dalam hal praktik kerja dan kolaborasi antara tim NetOps dan DevOps," ungkap Senior Vice President, Asia Pasifik, China dan Jepang, F5 Networks Adam Judd."Karena kebutuhan akan layanan IT melampaui kemampuan pendekatan manual yang berbasis fungsi, F5 berkomitmen untuk menjawab tantangan ini secara langsung, dan membantu industri bertumbuh dengan tool dan skill (SDM) yang tepat," imbuhnya.Salah satu program yang diinisiasi oleh F5 Networks sebagai solusi atas kondisi tersebut adalah lewat program bernama Supe-NetOps yang akan berkontribusi langsung terhadap SDM di bidang IT perusahaan untuk mendukung efisiensi di bidang IT.Super-NetOps F5 bertujuan untuk mentransformasi komunitas operasi jaringan (NetOps) agar berkolaborasi dengan para pengembang (DevOps) mendorong peralihan dari praktik-praktik manual yang berbasis tugas untuk mencapai tingkat otomatisasi yang lebih baik, perbaikan yang berkesinambungan, dan pengembalian investasi bisnis.F5 Networks menjelaskan bahwa inisiatif ini hadir seiring pemerintah di seluruh wilayah Asia Pasifik tengah menerapkan kebijakan untuk mengurangi kesenjangan dalam beberapa bidang keterampilan tertentu.Misalnya, ketika anggaran pendidikan pemerintah Indonesia meningkat dua kali lipat pada 2018 menjadi Rp444,1 triliun dari Rp208 triliun pada 2009. Peningkatan ini karena pemerintah terus mengupayakan agar sumber daya manusia (SDM) Indonesia kompeten pada hard dan soft skill.(MMI)