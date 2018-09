Ada Celah Keamanan di macOS Mojave

Jakarta: Seorang peneliti keamanan siber menemukan kelemahan pada versi terbaru dari macOS, beberapa jam sebelum sistem operasi baru itu dirilis.



Chief Researcher Officer di Digital Security, Patrick Wardle, mengunggah sebuah video di Twitter, menunjukkan cara untuk melewati fitur privasi yang dipasang untuk mencegah aplikasi-aplikasi mengakses data pribadi pengguna tanpa izin.

Mojave's 'dark mode' is gorgeous ????

...but its promises about improved privacy protections? kinda #FakeNews ????



0day bypass:https://t.co/rRf8t7C7Zf



btw if anybody has a link to ????'s macOS bug bounty program I'd ???? to report this & other 0days -donating any payouts to charity ????