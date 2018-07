Tahun Fiskal Ini, Pendapatan Microsoft Capai Rp1.400 Triliun

Jakarta: Pendapatan Microsoft mencapai USD100 miliar (Rp1.452 triliun) untuk pertama kalinya ketika mereka mengumumkan laporan keuangan untuk tahun fiskal 2018.



Pada kuartal ini, Microsoft memiliki pendapatan USD30,1 miliar (Rp437 triliun) dengan penghasilan bersih sebesar USD8,9 miliar (Rp129 triliun).

(AFP PHOTO / Mark RALSTON)

Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, pendapatan Microsoft naik 17 persen sementara penghasilan bersih naik 35 persen. Office dan layanan cloud menjadi alasan di balik pertumbuhan ini, meski bisnis Surface dan gaming Microsoft juga mengalami pertumbuhan.Pendapatan dari Surface naik 25 persen dari tahun lalu menjadi USD1,1 miliar (Rp16 triliun). Ini menjadikan divisi Surface sebagai bisnis dengan pendapatan lebih dari USD1 miliar.Belum lama ini, Microsoft juga merilis Surface Go. Namun, tablet 10 inci itu baru akan tersedia di pasar pada bulan depan.Bisnis gaming Microsoft juga mengalami pertumbuhan setelah Microsoft mengumumkan layanan streaming game pada bulan Juni lalu. Kuartal ini, pendapatan divisi gaming naik 39 persen, sementara pertumbuhan pendapatan software dan layanan Xbox naik 36 persen.Microsoft tidak lagi memberitahukan penjualan Xbox, jadi tidak diketahui seberapa besar kontribusi penjualan konsol itu pada divisi gaming mereka.Penjualan PC untuk pertama kalinya dalam enam tahun naik. Pendapatan Microsoft dari Windows OEM Pro naik 14 persen dari tahun lalu, sementara pendapatan dari lisensi Windows versi non-pro justru turun 3 persen. Terlihat jelas bahwa pertumbuhan pendapatan divisi Windows datang dari bagian korporat atau ketika konsumen membeli laptop premium.Pendapatan LinkedIn juga naik 37 persen, menjadi USD1,4 miliar (Rp20,3 triliun). Ini menunjukkan bahwa keputusan Microsoft untuk membeli LinkedIn seharga USD26 miliar adalah langkah yang tepat.Menariknya, pendapatan iklan Microsoft dari Bing juga perlahan naik per tahun. Per kuartal, pendapatan Bing naik sekitar 15 persen. Kali ini, pendapatan dari Bing naik 17 persen berkat meningkatnya pendapatan per pencarian dan peningkatan pencarian.Office masih menjadi salah satu bisnis terkuat Microsoft. Sampai sekarang, Microsoft masih mendorong konsumen dan perusahaan untuk menggunakan versi cloud dari Office.Office 365 kini memiliki 31,4 juta pelanggan. Pendapatan dari layanan cloud dan Office untuk konsumen naik delapan persen sementara, layanan Office dan cloud untuk komersil naik 10 persen.Produk server dan pendapatan dari cloud Microsoft naik 26 persen berkat pendapatan dari Azure yang mengalami kenaikan 89 persen.Microsoft tampaknya akan terus berusaha untuk mengembangkan bisnis cloud Azure mereka. Belum lama ini, mereka mengumumkan kerja sama dengan Walmart.(MMI)