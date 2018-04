Resmi Diumumkan, Ini Jajaran Motorola G6

Jakarta: Motorola baru saja memperkenalkan smartphone barunya di lini Moto G dan Moto E. Jajaran ponsel baru ini memang bukan smartphone premium, tapi kedua lini tersebut memiliki peran penting bagi Moto. Moto G merupakan lini Motorola dengan penjualan terbaik, diikuti oleh jajaran Moto E.



Untuk lini Moto G, Motorola memperkenalkan Moto G6, G6 Play dan G6 Plus. Baik G6 dan G6 Play memiliki desain serupa dengan bagian belakang yang agak melengkung dan layar dengan rasio 18:9 serta bezel tipis. Bagian belakang G6 terbuat dari Gorilla Glass, sementara G6 Play memiliki bagian belakang dari kaca polymer.

Menurut laporan The Verge, G6 hadir dengan spesifikasi yang lebih baik. Moto G6 memiliki layar 5,7 inci dengan resolusi lebih dari 1080p, prosesor Snapdragon 450, dan dua varian RAM dan memori internal.Opsi pertama adalah kombinasi RAM 3GB dan memori 32GB sementara pilihan kedua adalah RAM 4GB dengan memori internal 64GB.G6 adalah satu-satunya ponsel baru Motorola yang dilengkapi dengan port USB-C. Sama seperti tahun lalu, ponsel ini dilengkapi dengan sensor sidik jari di bagian depan.Sensor tersebut dapat mendeteksi gerakan dan bisa menggantikan tombol virtual pada Android. Moto G6 juga memiliki dua kamera, memungkinkan Anda untuk mengambil foto dengan mode portrait.Sementara itu, G6 Play juga memiliki layar 5,7 inci meski resolusi layarnya lebih rendah, yaitu sedikit lebih tinggi dari 720p.G6 Play hanya memiliki satu kamera belakang dengan resolusi 12MP dan dua kombinasi RAM dan memori internal yaitu RAM 3GB dan memori 32GB serta RAM 2GB dan memori 16GB.Satu fitur unggulan dari smartphone ini adalah baterainya yang besar: 4.000 mAh. Baterai ponsel ini bahkan lebih besar dari Galaxy S9, yang hanya memiliki baterai berdaya 3.000 mAh.Motorola akan meluncurkan G6, G6 Play dan G6 Plus pada sekitar Mei dan Juni. Untuk spesifikasi paling rendah, G6 akan dihargai USD249 (Rp3,4 juta) sementara G6 Play USD199 (Rp2,8 juta). Jajaran Moto G akan diluncurkan secara global, kecuali G6 Plus.Moto G6 Plus diluncurkan di Brazil hari ini dan akan diluncurkan di Meksiko minggu depan. Ponsel ini juga akan hadir di sebagian negara di Asia Pasifik, Eropa dan Amerika Latin dengan harga sekitar EUR299 (Rp5,1 juta). G6 Plus memiliki spesifikasi yang lebih baik dengan layar 5,9 inci dan prosesor Snapdragon 630.(MMI)