Facebook Gunakan Nomor Ponsel Pengguna untuk Iklan

Jakarta: Facebook mengonfirmasi bahwa mereka memang menggunakan nomor ponsel yang pengguna masukkan untuk mengamankan data mereka untuk menampilkan iklan.



Nomor ponsel yang Facebook gunakan adalah nomor yang pengguna berikan untuk two factor authentication (2FA) teknik untuk memperkuat keamanan akun dengan menambahkan auntentikasi kedua, seperti yang disebutkan TechCrunch.

“At this point I consider Facebook a criminal enterprise. Maybe not legally, but morally” https://t.co/BrZ7Yeq5Jw