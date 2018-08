LG Bangun Lab AI Baru di Kanada

Jakarta: LG akan membuat laboratorium riset kecerdasan buatan (AI) di Toronto, Kanada, ungkap perusahaan elektronik asal Korea Selatan pada hari Rabu.



LG mengatakan, laboratorium baru mereka di Kanada berfungsi untuk mendukung Silicon Valley AI Lab di Santa Clara, California, Amerika Serikat. Selain kedua laboratorium itu, LG juga memiliki lab di Korea Selatan, India dan Rusia, seperti yang disebutkan oleh CNET.

"Implementasi awal AI di perangkat yang terhubung ke internet merupakan pondasi dari smart city, smart home, smart business dan perangkat cerdas di masa depan. Semuanya akan memiliki kemampuan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya," kata LG President and Chief Technology Officer Il-pyung Park.LG juga menyebutkan bahwa mereka telah bekerja sama selama lima tahun dengan University of Toronto. Mereka menekankan keahlian universitas tersebut terkait deep learning."University of Toronto tidak sabar untuk bekerja sama dengan perusahaan global inovatif seperti LG seiring dengan berkembangnya penelitian kami untuk mengembangkan teknologi AI," kata Meric Gertler, President dari University of Toronto."Keberadaan perusahaan multinasional di ekosistem inovasi kami memperbanyak kesempatan bagi fakultas, murid dan perusahaan startup di berbagai disiplin ilmu."(MMI)