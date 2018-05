Instagram Segera Kebagian Dukungan Panggilan Video

Jakarta: Pada ajang pengembang tahunan Facebook, F8, Instagram mengumumkan sejumlah perubahan pada aplikasinya, ditujukan untuk memperbaiki pengalaman pengguna.



Selain cara baru untuk berbagi Stories, Instagram turut memperkenalkan kemampuan untuk merancang efek kamera, video chat dan tab Explore berdesain baru.

Pada versi terbaru Instagram, pengguna akan memanfaatkan dukungan aplikasi lain seperti Spotify dan GoPro pada fitur Stories.Selain dapat berbagi stiker lagu kesukaan pada Spotify atau hasil rekaman dari GoPro, Instagram menyebut penggunanya akan dapat memanfaatkan dukungan lebih banyak aplikasi pihak ketiga untuk berbagi di fitur Stories di masa mendatang.Untuk dapat berbagi dari aplikasi Spotify atau GoPro, pengguna perlu mengetuk tombol share. Kemudian, pengguna dapat mengedit dan menambahkan konten ke Stories atau mengirimkannya secara langsung via fitur Direct.Namun, perlu diperhatikan bahwa pengguna tidak perlu menghubungkan akun Instagram ke aplikasi lain untuk dapat membagikan konten ke Stories.Sementara itu, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Instagram turut mengumumkan akan memungkinkan pihak ketiga merancang efek kamera interaktif. Saat menemukan efek kamera baru di Stories dari akun yang diikuti, pengguna akan dapat mengetuk ikon "Try it on" dan alat tersebut akan ditambahkan ke akun pengguna.Rumor sebelumnya mengindikasikan rencana Instagram untuk menambahkan opsi chat video kepada aplikasinya di waktu yang kala itu belum ditentukan. Kini Instagram mengumumkan akan menghadirkan opsi ini kepada pengguna dalam kurun waktu beberapa minggu mendatang.Untuk memulai percakapan video via Instagram, pengguna diharuskan untuk mengetuk ikon kamera baru di bagian atas percakapan pada fitur Direct. Fitur baru ini akan memungkinkan pengguna untuk melakukan percakapan secara pribadi atau dengan kelompok kecil, dalam jangka waktu yang tidak terbatas.Selain itu, Instagram turut mengumumkan tab Explore berdesain baru yang juga tersedia di aplikasi Instagram.Tab ini kini tampil lebih terorganisir sesuai dengan topik saluran, sehingga pengguna dapat menjelajahinya berdasarkan minat. Tab Explore baru ini juga baru dapat dimanfaatkan pengguna Instagram dalam beberapa minggu mendatang.(MMI)