Inikah Gambar Motorola One Power?

Jakarta: Ponsel dengan notch atau poni menjadi tren baru di dunia smartphone tahun ini. Meskipun telah lama tidak terdengar kabar tentang Motorola dan Lenovo di industri smartphone Tanah Air, ternyata, Motorola masih mengikuti tren desain smartphone yang tengah populer.



Beredar foto smartphone Motorola yang memiliki desain layar dengan poni layaknya Apple iPhone X, meski gambar ini belum dikonfirmasi. Rumor ini pertama kali dibahas oleh Android Headlines, yang mendapatkan gambar rendering smartphone Motorola berponi. Saat ini, ponsel tersebut disebut Motorola One Power.

Situs tersebut menampilkan foto dari ponsel dengan logo Motorola pada layarnya, sama seperti gambar yang disebarkan oleh 91mobiles, yang memiliki poni ala iPhone X pada bagian atas layar.Dari foto tersebut, terlihat bahwa ponsel memiliki bezel tipis pada sisi kanan dan kiri juga pada bagian atas. Sementara ukuran poni dari ponsel ini terlihat serupa seperti ukuran poni iPhone X. Sayangnya, bezel bagian bawah ponsel ini memang masih cukup lebar.Dikabarkan, Motorola One Power akan menjadi bagian dari program Android One. Namun, rumor itu terdengar kurang masuk akal mengingat Android One adalah proyek Google untuk menyediakan smartphone berbasis Android dengan harga terjangkau serta ditujukan bagi negara berkembang. Sementara desain poni ala iPhone X hanya hadir di smartphone yang masuk ke dalam segmen menengah atau bahkan premium.Sayangnya, 91mobiles tidak menyediakan foto bagian belakang dari smartphone tersebut. Namun, menurut gambar rendering smartphone Motorola One Power yang diunggah Android Headlines, terlihat bahwa One Power memiliki kamera ganda yang tersusun vertikal.Pada bagian belakang, juga terdapat logo Motorola di bagian tengah ponsel. Saat ini, belum diketahui apakah logo tersebut hanya hiasan atau ia juga berfungsi sebagai sensor pemindai sidik jari.(MMI)