Uber Pekerjakan Mantan Direktur Produk Facebook

Jakarta: Uber menjadikan Daniel Danker sebagai Senior Director dan Head of Driver Product. Sebelum bekerja untuk Uber, Danker adalah Product Director di Facebook. Dia bertanggung jawab atas video dan Facebook Live.



"Para pengendara adalah inti dari pengalaman menggunakan Uber dan ketertarikan Daniel dengan misi kami dan pengetahuannya tentang pembuatan produk akan memastikan bahwa kami akan terus mengembangkan dan berinovasi untuk para pengendara," kata Uber head of Product, Manik Gupta pada TechCrunch.

Uber tidak memiliki Head of Driver Product sejak bulan Desember lalu, ketika Aaron Schildkrout meninggalkan perusahaan. Sebagai Head of Driver Product, tugas Danker adalah membuat rencana dan strategi lalu mengeksekusinya.Danker memiliki sejarah panjang bekerja di SIlicon Valley. Dari 2000 sampai 2010, Danker bekerja di Microsoft.Setelah menjadi Director of Development and Operations di Microsoft, Danker lalu keluar dan masuk ke BBC pada 2010. Dari sana, dia lalu masuk ke Shazam dan menjabat sebagai Chief Product Officer selama hampir tiga tahun.Uber mempekerjakan Danker beberapa bulan setelah mereka memperkenalkan aplikasi baru untuk para pengendaranya. Aplikasi baru itu dibuat agar para pengendara bisa mengakses informasi penting dengan lebih mudah dan pada saat yang sama, memastikan mereka masih bisa fokus pada berkendara.Satu fitur kunci yang ditambahkan pada aplikasi baru untuk pengendara Uber adalah kemampuan untuk mengengetahui kawasan terjadinya surge.(MMI)