Zoho Meluncurkan Aplikasi Bisnis Zoho One

Jakarta: Zoho meluncurkan Zoho One, rangkaian aplikasi diklaim serba bisa untuk menjalankan aktivitas bisnis. Zoho One terdiri dari 40 aplikasi web dan aplikasi smartphone terintegrasi dengan sistem masuk, pengawasan serta administrasi yang sama.



Berkat penggunaan sistem yang sama tersebut, Zoho One mampu menawarkan satu sistem operasi yang sesuai untuk bisnis. Saat ini, melalui rangkaian aplikasi Zoho One, Zoho tengah berupaya untuk memperluas wilayah operasionalnya di kawasan Asia Pasifik.

“Kawasan Asia Pasifik mempunyai banyak inisiatif pemerintah yang mendorong UKM untuk bertransformasi digital dan meningkatkan inovasi. Ini yang menjadikan pasar yang sangat penting bagi kami, oleh karena itu kami meningkatkan investasi di sini," ujar Wakil Presiden dan GM Asia Pasifik Zoho Corp Gibu Mathew.Dalam updaya memperluas cakupan wilayah operasional tersebut, Zoho menggandeng basis pelanggan lokal dari kantor regional di Singapura, dengan jaringan mitra lokasi luas guna mendukung pelanggannya. Zoho juga menghelat konferensi di Asia Pasifik, dari Singapura, Indonesia, dan Filipina selama bulan September ini.Melalui Zoho One, Zoho ingin membantu pelaku bisnis menjalankan usahanya secara online, serta mengubahnya menjadi utilitas bisnis yang dapat diakses. Sehingg,a usaha dengan berbagai ukuran dan jenis akan dapat menjalankan aktivitas operasional mereka lebih mudah.Zoho juga berharap kemudahan dalam penggunaan aplikasi ini juga akan mampu membantu mengurangi hambatan yang dihadapi pelaku usaha kecil dalam mengadopsi teknologi. Selain itu, rangkaian aplikasi Zoho One ini juga diharapkan membantu mempermudah perjalanan transformasi digital perusahaan.(MMI)