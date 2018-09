iPhone dan iPad Terancam Dilarang di Korea Selatan

Jakarta: Sebagai bagian dari perselisihan paten yang terjadi antara perusahaannya dan Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), Apple kini menghadapi peraturan pelarangan impor untuk sejumlah produknya, termasuk iPhone 8 dan 8 Plus, iPhone X, dan empat model iPad.



Ironisnya, Samsung disebut dapat menjadi penyelamat Apple terkait dengan peraturan tersebut. Perselisihan awal KAIST dan Apple berawal saat mereka menuduh raksasa teknologi ini melakukan pelanggaran menyoal paten terkait FinFET.

Kini, penggunaan teknologi tersebut pada chip Apple menguntungkan bagi KAIST, meski perselisihan tersebut tidak terletak pada penggunaan teknologi ini. Apple mengklaim bahwa paten yang dipegang oleh KAIST tidak valid, klaim yang juga diamini oleh Samsung.Sementara itu, kompetitor Apple di Korea Selatan ini terlibat dalam proses pengadilan melawan KAIST, yang juga mengklaim bahwa paten institut tersebut tidak valid.Menariknya, Kementerian Perdagangan, Industri, dan Energi Korea Selatan memerhatikan perselisihan yang terjadi di Amerika Serikat tersebut.Samsung dilaporkan telah mendaftar bukti kuat yang dapat mendukung posisinya. Saat ini, kesimpulan akhir Apple lawan KAIST akan menguntungkan institusi tersebut setelah penambahan periode investigasi sebanyak dua kali.Jika pengalaman serupa Samsung juga dialami Apple, perusahaan berbasis di Silicon Valley ini akan menghadapi pelarangan impor terhadap perangkat yang telah disebutkan sebelumnya dan mungkin akan harus membayar sejumlah dana kepada KAIST agar dapat terus memasarkan perangkatnya di negara asal Samsung tersebut.Jika Samsung berhasil memenangkan perselisihan ini di pengadilan Amerika Serikat, Apple mungkin akan dapat terhindar dari pelarangan ini.(MMI)