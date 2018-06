Bot Bisa Bermain Sebagai Tim, Bill Gates: Pencapaian Besar

Jakarta: Salah satu pendiri Microsoft, Bill Gates menganggap bahwa kecerdasan buatan (AI) yang dapat mengalahkan manusia dalam bermain game sebagai pencapain besar.



Open AI, perusahaan yang Elon Musk bantu dirikan, telah membuat lima AI yang disebut OpenAI Five, yang dapat mengalahkan tim manusia dalam game multiplayer DOTA 2.

#AI bots just beat humans at the video game Dota 2. That’s a big deal, because their victory required teamwork and collaboration – a huge milestone in advancing artificial intelligence. https://t.co/UqIUhh9xFc