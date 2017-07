Trump: Apple akan Bangun 3 Pabrik Besar di AS

Metrotvnews.com: Presiden Amerika Serikat Donal Trump berkata, akhirnya dia berhasil meyakinkan Apple untuk merakit produknya di AS.



Dalam sebuah wawancara dengan The Wall Street Journal, Trump berkata bahwa CEO Apple, Tim Cook telah menelponnya untuk menyatakan komitmennya untuk membuat "3 pabrik besar, pabrik cantik" di AS. Untuk saat ini, belum ada informasi lebih lanjut terkait rencana ini. Baik Apple dan Journal menolak berkomentar.

Menurut The Verge, jika pernyataan Trump ini benar, maka itu berarti tidak hanya Apple akan menanamkan investasi dalam jumlah besar, tapi juga mengubah cara kerjanya. Saat ini, Apple hanya memproduksi Mac Pro di AS dan mereka tampaknya tidak berencana untuk meneruskan hal ini.Selama ini, Apple lebih suka untuk bekerja sama dengan penyuplai dari luar AS. Dengan begitu, mereka bisa bekerja sama dengan lebih dari satu perusahaan dan meminimalisir risiko kegagalan produksi. Inilah alasan mengapa pernyataan Trump terkesan aneh.Tidak tertutup kemungkinan, Cook hanya berkata bahwa penyuplai Apple akan membangun pabrik di AS. Belum lama ini, Apple telah menanamkan USD200 juta (Rp2,7 juta triliun) di Corning, yang merupakan penyuplai kaca pelapis iPhone. Tujuannya adalah untuk mendukung proses manufaktur perusahaan tersebut, yang ada di Kentucky.Selain itu, Foxconn, salah satu penyuplai untuk Apple juga berkata mereka tertarik untuk membangun pabrik di AS. Pabrik itu memang akan memproduksi produk Apple, tapi pabrik tersebut bukanlah milik Apple. Namun, tampaknya, Trump tidak terlalu peduli dengan detail ini."Saya berkata, kamu tahu, Tim, saya tidak akan bilang pemerintahan saya sukses secara ekonomi sampai kamu membuat pabrik di negeri ini," ujar Trump pada Journal. "Dia kemudian menelpon saya dan berkata mereka akan maju ke depan."(MMI)