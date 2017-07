Soal AI, Elon Musk Remehkan Zuckerberg

Metrotvnews.com: CEO Facebook, Mark Zuckerberg sering dipuji karena pemikirannya yang kritis dan visinya untuk masa depan. Inilah yang membuatnya bisa mempertahankan posisinya di salah satu perusahaan paling sukses dan membuat orang jarang mempertanyakan pendapatnya.



Namun, kemarin, CEO Tesla dan sesama milyarder, Elon Musk mengatakan melalui Twitter bahwa pemahaman Zuckerberg tentang ancaman dari kecerdasan buatan "terbatas", seperti yang dilaporkan Washington Post.



I've talked to Mark about this. His understanding of the subject is limited.