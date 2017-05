Pelesetan Lirik Lagu Jadi Viral

Metrotvnews.com, Jakarta: Tidak melulu hoax yang tersebar melalui media sosial dan WhatsApp, tapi juga lelucon berupa parodi lirik lagu. Lagu yang diparodikan dalam pesan berantai ini beragam, mulai dari lagu yang dinyanyikan musisi lokal sampai penyanyi internasional.



Meskipun lirik lagu yang diplesetkan beragam, candaan ini memiliki format yang sama. Format yang digunakan berupa pembicaraan antara seorang penyiar radio dengan pendengarnya.

Pendengar: Halo Radio?Penyiar: Ya!Pendengar: Mau requestPenyiar: Lagu apa?Pendengar: Lagu badak dan ikanPenyiar: Nggak ada lagu itu!Pendengar: Ada, kayak gini...Pesan tersebut biasanya disertai dengan lampiran suara atau video yang menyanyikan lagu yang dimaksud. Untuk kasus "badak dan ikan", lagu yang dimaksud adalah "Treat You Better" dari Shawn Mendes. Kalimat badak dan ikan diambil dari kata "better than he can" yang dipelesetkan.Selain lagu Treat You Better, lagu lagi yang menjadi korban plesetan adalah "Oh My Sleeping Child" yang diplesetkan menjadi "Oh masih pincang", "You'll be in My Heart" menjadi "Ubin Mahal", "I've Got the Power" menjadi "Agak ke Bawah" dan masih banyak lagi.Musisi Tanah Air pun menjadi korban. Lagu "Terbang" milik GIGI disebut sebagai "Kolak yang Dingin", yang merupakan pelesetan dari bagian lirik "Kaulah yang diinginkan aku".(MMI)