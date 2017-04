OnePlus 3 dan iPhone SE Duduki Puncak Skor AnTuTu

Metrotvnews.com: Menurut situs benchmark AnTuTu, OnePlus 3 dan Apple iPhone SE merupakan perangkat bersistem operasi Android dan iOS dengan rating tertinggi di Tiongkok selama bulan Maret lalu.



Hasil tersebut diperoleh berdasarkan “applause rating” yang terkomputasi untuk model Android dan iOS oleh AnTuTu selama bulan Maret tersebut. Rating ini merupakan hasil kalkulasi dengan membagi angka review berbintang lima dengan jumlah review total.

AnTuTu menyebut, OnePlus 3 mendapatkan nilai rating applause sebesar 95,66 persen pada bulan Maret. Hal ini berarti bahwa terdapat sebanyak 100 pengguna memberikan penilaian pada perangkat tersebut melalui situs AnTuTu selama bulan Maret, dan lebih dari 95 pengguna memberi bintang lima.Sementara itu, Xiaomi Mi Max menduduki peringkat kedua di antara ponsel Android, dengan rating applause sebesar 94,50 persen. Daftar lima teratas ponsel Android tersebut juga dimeriahkan oleh Meizu Pro 6 Plus dengan perolehan 93,12 persen, Xiaomi Mi Mix sebesar 92,98 persen, dan OnePlus 3T sebesar 92,60 persen.Pencapaian posisi kelima yang diperoleh OnePlus 3T sedikit disayangkan, mengingat perangkat ini merupakan versi pembaruan dari OnePlus 3. Selain itu, perangkat ini juga didukung prosesor lebih tinggi, yaitu Qualcomm Snapdragon 821, serta kamera depan 16MP dan baterai 3.400 mAh.Pada ranah iOS, Apple iPhone SE menjadi perangkat dengan perolehan rating tertinggi di pasar Tiongkok, dengan rating applause sebesar 98,74 persen. Sementara itu, Apple iPhone 6s Plus menduduki peringkat kedua, dengan rating 97,53 persen.Posisi ketiga diduduki oleh Apple iPhone 5s, dengan rating 97,37 persen, dan Apple iPhone 7 Plus memperoleh rating sebesar 96,57 persen, mengganjarnya dengan posisi keempat. Posisi terakhir dalam daftar lima besar situs AnTuTu tersebut ditempati oleh Apple iPhone 6 Plus, dengan rating 85,25 persen.(MMI)