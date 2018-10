Digital Wellbeing Masuk ke Semua Ponsel Android One

Jakarta: Google merilis Digital Wellbeing untuk membantu pengguna Android dalam memahami metode penggunaan yang mereka lakukan pada ponsel.



Aplikasi ini menampilkan informasi statistik seperti waktu tonton, aplikasi yang sering digunakan dan jumlah notifikasi yang diterima dalam satu hari.

Selain itu, aplikasi ini juga memungkinkan pengguna untuk menentukan batas waktu penggunaan fitur ponsel tertentu. Digital Wellbeing diumumkan sebagai aplikasi eksklusif perangkat Pixel, dan dijanjikan akan tersedia di ponsel Android One di masa mendatang.Aplikasi Digital Wellbeing ini telah tersedia di Nokia 7 Plus, salah satu smartphone bersistem operasi Android One, sejak satu bulan lalu. Kini, Google merilis update aplikasi tersebut di Play Store, sehingga mendukung seluruh ponsel Android One.Namun, untuk dapat memanfaatkan aplikasi ini, perangkat Android One harus berbasis sistem operasi Android 9.0 Pie.Sayangnya, hal ini berarti, aplikasi tersebut baru dapat dinikmati oleh pengguna Nokia 7 Plus dan Nokia 6.1 Plus, sebagai perangkat Android One berbasis sistem operasi terbaru Google itu.Sebelumnya, Google mengumumkan update untuk Maps, memungkinkan aplikasi peta karyanya tersebut untuk untuk berbagi estimasi waktu kedatangan (ETA) dengan rekan atau keluarga. Google mengumumkan kemampuan ini juga didukung oleh aplikasi pihak ketiga, yaitu Facebook Messenger, Line dan WhatsApp.Google turut melakukan update pada halaman Frequently Asked Questions (FAQ) aplikasi YouTube, menambahkan informasi terkait dengan program beta baru untuk pengguna Android. YouTube beta untuk pengguna yang ingin menguji fitur eksperimental.(ELL)