Assassin's Creed Hadir di For Honor

Jakarta: Ubisoft kembali menghdirkan event crossover ke dua game buatannya. Kali ini Assassin's Creed dihadirkan ke dalam For Honor mulai tanggal 20 Desember 2018 hingga tiga minggu ke depan, dalam event "For The Creed".



Dalam event ini, seluruh elemen dan tema dari franchise game Assassin's Creed masuk ke gameplay For Honor dalam empat klan khas: Knights, Vikings, Samurai, dan Wu Lin. Misalnya saja, dua karakter Assassin's Creed yaitu Ezio Auditore dan Cesar Borgia.

Dalam mode Domination 4v4, saat salah satu tim berhasil menguasi sebuah area, mereka akan menarik kemunculan pemimpian pasukan yang merupakan kedua karakter tadi. Apabila berhasil mengalahkannya, pemain akan diganjar skor 300 poin. Pemain yang lebih dulu mengumpulkan skor 1.000 pemain adalah pemenangnya.Tema seperti glitch dari Animus juga tampilkan di dalam arena permainan. Setiap karakter For Honor bisa memiliki gaya akrobatik dan serangan khas Assassin's Creed. Misalnya, Leap of Fatih dan air assasssination, termasuk ekseskusi serangan menggunakan hidden blade.Kustomisasi outfit karakter For Honor juga menjadi salah satu fokus. Ubisoft menjelaskan bahwa ada banyak animasi, item, pakaian, hingga senjata dari beragam karakter di Assassin's Creed yang bisa digunakan karakter For Honor.Dalam pertempuran, tim penyerang akan menjadi Ordo Assassin, sementara tim bertahan menjadi Ordo Templar. Setelah event ini, Ubisoft menjanjikan For Honor masih akan terus mendapatkan update konten hingga tahun 2019.(MMI)