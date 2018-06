Inikah Smartphone Android Go Pertama Motorola?

Jakarta: Kehadiran ekosistem Android Go menjadi modal bagi vendor untuk merilis smartphone kelas entry level dengan kapasitas RAM dan memori internal terkecil dan tetap canggih berkat sistem operasi Android Oreo Go.



Kini giliran Motorola yang menyusul vendor lain seperti Nokia, Alcatel, ZTE, dan merek lain yang lebih dulu merilis smartphone terbaru yang mengimplementasikan Android Go.

Dikutip dari Gizmochina, beredar informasi dari badan Komisi Komunikasi Federal (FCC) Amerika Serikat terdapat sebuah dokumen memperlihatkan deskripsi dari smartphone terbaru yang sudah didaftarkan untuk kemudian dipasarkan.Dalam dokumen tersebut terlampir smartphone Motorola dengan nomor model XT1920 ini hadir dengan kapasitas RAM 1GB dan memoril internal 16GB.Melihat dua spesifikasi tersebut tentu saja kuat dugaan bahwa smartphone ini mengadopsi sistem operasi Android Go agar tetap relevan dengan fitur sera kompatibiltas aplikasi yang ada saat ini.Disebutkan ada dua varian yang dihadirkan yakni memiliki satu slot kartu SIM dan dua slot kartu SIM. Kemungkinan untuk pasar Asia akan hadir dengan varian kedua yang juga sudah mendukung 4G LTE. Sementara kapasitas baterainya 2.000 mAh atau 2.100 mAh.Dimensi bodinya hadir dengan ukuran smartphone dengan layar 5 inci. Beberapa waktu lalu sempat beredar desain versi rendering yang diduga merukapan tampilan smartphone ini. Rumor yang beredar Moto C2 akan menjadi nama smartphone ini karena seri C adalah segmen entry-level Motorola.(MMI)