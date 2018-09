Mi A2 dan Mi A2 Lite, Desain Mirip dan Tanpa NFC

Jakarta: Menilik desain, dua smartphone Android One terbaru Xiaomi di Indonesia, Mi A2 dan Mi A2 Lite terlihat mirip. Keduanya memiliki sejumlah perbedaan desain yang cukup kentara, termasuk yang diusung layar keduanya.



Sebagai informasi, Xiaomi Mi A2 hadir dengan desain layar tradisional serupa smartphone pada umumnya, sedangkan Mi A2 Lite mengusung desain layar yang tengah menjadi tren saat ini yaitu desain berponi. Disinggung hal ini, Xiaomi mengaku memiliki alasan tersendiri.

"Ada konsumen yang suka dengan perangkat berdesain ini, ada juga yang tidak. Kami berupaya untuk menghadirkan opsi untuk konsumen. Saat ini masih ada konsumen yang memilih desain layar standar, jadi sulit bagi kami untuk menggunakan satu layar agar fit dengan keinginan semua orang," ujar Head of Xiaomi South Pacific Region Xiaomi Indonesia Country Manager Steven Shi.Selain itu perbedaan lain juga ditemukan pada ketersediaan jack audio 3,5 mm, yang tidak dapat ditemukan pada Mi A2, namun tersedia di Mi A2 Lite. Meskipun demikian, hal ini tidak berarti pengguna Mi A2 tidak dapat menikmati musik via earphone dari ponsel cerdas ini.Sebab, Xiaomi menyediakan konverter USB Type-C ke jack audio 3,5 mm yang dapat dibeli konsumen secara terpisah. Sementara itu, Xiaomi Mi A2 dan Mi A2 Lite juga tidak dilengkapi oleh dukungan teknologi Near Field Communication (NFC).Menurut Shi, keputusan untuk tidak menghadirkan NFC pada perangkatnya karena jumlah pengguna teknologi ini belum banyak. Keputusan ini juga didukung oleh pertimbangan penambahan ongkos produksi yang mungkin terjadi jika teknologi tersebut dihadirkan Xiaomi pada perangkatnya.Shi mengaku tidak menutup kemungkinan untuk menghadirkan teknologi NFC pada perangkat Xiaomi jika permintaan akan teknologi ini meningkat.(MMI)