ASUS Resmi Bawa Zenfone 5, 5Z, dan Live L1 ke Indonesia

Jakarta: ASUS resmi meluncurkan tiga smartphone generasi terbaru, yaitu ZenFone 5, ZenFone 5z dan ZenFone Live L1 di Indonesia. Perangkat ini disebut Asus bukan sekadar smartphone namun lebih sebagai Intelligence Phone.



"AI akan menjadikan produk baru kita sebagai intelligence phone," ujar Regional Director of South East Asia Benjamin Yeh.

ASUS ZenFone 5 mengunggulkan kemampuan kamera dengan dukungan teknologi Artificial Intelligence (AI), diklaim memungkinkan pengguna awam fotografi menghasilkan foto serupa karya fotografer profesional.Jika ASUS ZenFone 5 didukung Snapdragon 636, maka pada ZenFone 5Z diklaim mampu menyuguhkan performa unggul berkat Snapdragon 845, didampingi RAM 6GB dan ruang penyimpanan 128GB serta RAM 8GB dan ruang penyimpanan 256GB.Tidak hanya pada kamera, teknologi AI juga dimanfaatkan ASUS dalam berbagai fitur, salah satunya pada AI Boost. Fitur ini memungkinkan performa perangkat meningkat secara signfikan, diklaim 142.945 pada benchmark AnTuTu, dibandingkan tanpa AI Boost, sebesar 126.813.Sementara itu, ASUS ZenFone Live L1 mengunggulkan dukungan layar besar, dengan tagline The Real FullView for Everyone. Layar berukuran 5,5 inci mampu dihadirkan ASUS dalam bodi smartphone berukuran 5 inci, namun berasio aspek 18:9 dan beresolusi HD+ 1440x720 piksel.ASUS ZenFone 5 dipasarkan dengan harga reguler sebesar Rp4.299.000, sedangkan ASUS ZenFone 5Z seharga Rp6.499.000 untuk versi RAM 6GB dan ruang penyimpanan 128GB, serta Rp7.499.000 untuk RAM 8GB dan ruang penyimpanan 256GB.(MMI)