Sambut 2018, Panasonic Ingin Kembali ke DNA Awal

Jakarta: Panasonic hari ini genap berusia 100 tahun. Di Indonesia sendiri mereka menggandeng Gobel Group Indonesia, perusahaan yang didirikkan oleh Konosuke Matsuhita telah beroperasi selama 58 tahun.



Dalam perayaannya hari ini bersama para dealer, perusahaan tersebut mengumumkan ingin kembali merangkaul filosofi awal berdirinya yang menjadi DNA perusahaan.

"Sekali lagi kita semua harus diingatkan tentang filosofi manajemen dasar, hal ini adalah DNA dan kompetensi inti kami. Dengan begitu, kita dapat kembali lagi ke awal, dihargai oleh pasar dan pelanggan, kemudian terus menciptakan cakupan nilai yang luas untuk “A Better Life, A Better World," ungkap President Director Panasonic Gobel Indonesia Seigo Saifu.Menurut Saifu filosofi tersebut terdiri dari Customer First, Good Economy is Good-But Weak Economy is Even Better, dan Start Anew Every Day. Sang pendiri Panasonic pernah menuturkan bahwa sebuah resesi atau situasi yang sulit adalah kesempatan yang baik untuk berpikir tentang apa yang benar.Selama waktu tersebut, aktivitas manajemen perusahaan dan produk akan diamati dengan baik oleh konsumen dan masyarakat luas, dan pada saat itu juga konsumen hanya akan membeli produk yang benar-benar bagus."Dengan demikian, perusahaan yang baik dapat menggunakan kemerosotan ekonomi sebaga peluang untuk mengembangkan bisnis mereka. Panasonic mengingat filosofi manajemen, misi dan nilai bisnis, sehingga dapat meningkatkan manajemen kami dan melangkah maju untuk perubahan yang lebih baik," jelas Saifu.Saifu memandang bahwa Indonesia adalah pasar yang penting bagi Panasonic. Untuk tahun fiskal 2018, perusahaan ini mengumumkan kehadiran manajemen baru untuk memperkuat posisi Panasonic di pasar Asia khususnya Indonesia."Melihat perkembangan industri elektronik di Indonesia saat ini, di tahun fiskal 2018, Panasonic akan meningkatkan basis manajemen, membangun orbit pertumbuhan baru di tahun fiskal 2019, dan menargetkan untuk mencapai turnover ganda terhadap tahun fiskal 2017. Target ini akan dicapai melalui berbagai urutan pemasaran di bawah strategi bisnis baru," beber Saifu.Selain itu Saifu membeberkan rencana Panasonic di tahun fiskal 2018 bahwa perusahaanya akan membuat perubahan pada produk terbaru, strategi penyaluran, penetapan harga, meningkatkan pelatihan untuk pelayanan produk atau pengembangan toko, memperkuat kolaborasi antara perusahaan penjualan dan manufaktur, dan pengembangan sumber daya manusia.(MMI)