Samsung Bawa Galaxy Watch ke Indonesia

Bintan: Samsung Electronics Indonesia resmi mengumumkan kehadiran smartwatch terbarunya, Galaxy Watch, di Indonesia.



Smartwatch ini diklaim lebih baik jika dibandingkan pendahulunya, dalam hal daya tahan baterai dan dukungan fitur terkait kesehatan.

"Galaxy Watch kini juga hadir dalam ukuran diameter 42mm, lebih cocok untuk perempuan. Karena 46mm cenderung besar untuk perempuan," ujar Product Marketing Manager Samsung Mobile Samsung Electronics Indonesia Annisa Maulina."Perangkat ini adalah penerus Galaxy S3, dengan baterai yang bisa tahan selama lima hari pada perangkat berukuran 42mm dan tujuh hari untuk 46mm."Selain usia baterai lebih tahan lama, Annisa turut menjelaskan bahwa Galaxy Watch berbekal fitur manajemen asisten waktu baru My day. Fitur ini mengingatkan konsumen terkait jadwal kegiatan pengguna per harinya, serta perkiraan cuaca untuk hari tersebut.Perangkat ini juga disebut telah mampu mendeteksi lebih banyak jenis olahraga, dari 20 jenis menjadi 39 jenis, serta enam gerakan utama secara otomatis, seperti berjalan, berlari dan bersepeda.Fitur lain yang diunggulkan Galaxy Watch adalah kemampuan pelacakan kualitas tidur bertajuk Advanced Sleep Analysis, dan level stress.Fitur ini berfungsi mengukur level stres dengan cara mendeteksi dan menganalisis kondisi fisik pengguna melalui pemindaian pergelangan tangan. Kemudian, fitur ini dapat memberikan solusi berupa panduan pernapasan untuk meredakan stres.Selain seri S dan Note, Samsung menyebut Galaxy Watch kini dapat terintegrasi dengan ponsel seri A dan seri J. Perangkat ini juga diklaim mampu bertahan di air sedalam 50 meter selama 1,5 jam.Samsung Galaxy Watch telah dipasarkan di Indonesia via program pre-order pada tanggal 7 September hingga 15 September lalu, dan kemudian dipasarkan di gerai Samsung. Perangkat ini dipasarkan dalam warna perak untuk Galaxy Watch berukuran 46mm, sedangkan versi 42mm dalam warna Midnight Black dan Rose Gold.Samsung Galaxy Watch berukuran 46mm dipasarkan seharga Rp4.449.000, sedangkan Galaxy Watch berukuran 42mm seharga Rp4.299.000.(MMI)