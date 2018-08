FBI Ingatkan Bank Soal Serangan Siber ke ATM

Jakarta: FBI memeringatkan bank bahwa ATM mereka bisa menjadi target peretasan. Ancaman ini dilaporkan di Krebs On Security, blog keamanan siber populer yang dibuat oleh wartawan Brian Krebs.



Krebs melaporkan bahwa skema yang dikenal dengan nama "ATM cash-out" memungkinkan penyerang untuk meretas sebuah bank atau prosesor pembayaran kartu dan menggunakan kartu bank yang dipalsukan untuk mengambil uang dalam jumlah besar -- biasanya bernilai jutaan dollar -- di ATM di seluruh dunia. Dia membuat laporan ini berdasarkan pada peringatan yang FBI berikan pada bank, lapor CNN Money.

"FBI telah mendapatkan laporan tidak spesifik yang menunjukkan bahwa kriminal siber berencana untuk melakukan serangan ATM cash-out dalam waktu beberapa hari ke depan," tulis peringatan dari FBI, seperti yang dikutip dari Endgadget.Biasanya, para hacker akan menggunakan metode phishing untuk mendapatkan akses ke sistem sebuah bank. Metode phishing adalah ketika penyerang berpura-pura menjadi entitas terpercaya dalam sebuah email atau metode komunikasi elektronik lainnya dan menipu korban untuk mendapatkan password atau kredensial dari target.Setelah para hacker mendapatkan akses ke sistem bank, mereka akan mengubah saldo dan juga menonaktifkan jumlah maksimal penarikan di ATM serta batas jumlah pengambilan.Dengan begitu, mereka akan bisa mencuri uang dalam jumlah besar dari ATM menggunakan kartu bank palsu yang dibuat dari informasi kartu asli yang dicuri.Bulan lalu, Krebs On Security melaporkan dua serangan yang sukses menggunakan skema ATM cash-out. Ketika itu, para hacker mencuri USD2,4 juta (Rp35 miliar) dari The National Bank of Blacksburg dengan melakukan serangan ATM cash-out pada tahun 2016 dan 2017.(MMI)