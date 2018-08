Firefox Perkenalkan Ekstensi Baru, Advance

Jakarta: Firefox meluncurkan ekstensi browser baru yang disebut Advance. Ekstensi ini akan merekomendasikan situs dan artikel pada pengguna berdasarkan apa yang sedang mereka baca dan browsing history mereka.



Advance terdiri dari dua bagian, yaitu bagian "Read Next", yang akan meromendasikan artikel terkait berdasarkan situs yang sedang Anda buka dan bagian "For You", yang menggunakan history Anda untuk memberikan pilihan situs rekomendasi mereka, lapor The Verge.

Misalnya, kata Firefox, ketika Anda sedang mencari sekumpulan restoran populer, Advance akan menawarkan daftar serupa dengan tujuan memudahkan Anda untuk membandingkan keduanya.Berbeda dengan integrasi dengan Pocket, semua situs yang direkomendasikan pada Advance akan disesuaikan dengan selera pengguna secara spesifik.Rekomendasi ini akan berisi artikel rekomendasi biasa dan juga iklan berbayar. Jika ekstensi ini sukses, Firefox akan bisa mendapatkan sumber pendapatan baru.Advance dibuat oleh startup machine learning bernama Laserlike, yang memang mengkhususkan diri pada rekomendasi.Untuk memastikan data pengguna aman, Anda akan bisa memutuskan kapan Advance berjalan dan melihat browsing history yang diberikan pada Laserlike. Jika mau, Anda bisa menghapus sebagian dari history Anda.(MMI)