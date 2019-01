Foto Telur Bisa Kalahkan Jumlah Like Selebgram

Jakarta: Sebuah gambar dari telur dengan latar belakang putih kini menjadi foto dengan jumlah Like paling banyak di Instagram, mengalahkan unggahan buatan selebritas Kylie Jenner. Foto yang diunggah pada 4 Januari itu dibuat dengan tujuan untuk mengalahkan rekor Jenner.



Satu-satunya foto dari akun yang menamai dirinya "Egg Gang" mencapai jumlah Like lebih dari 18 juta pada hari Minggu sore. Hanya dalam waktu tiga jam, jumlah Like foto ini naik dari 14 juta menjadi lebih dari 18 juta dan menjadi foto dengan jumlah Like terbanyak.

Saat berita ini dibuat, gambar telur tersebut telah mendapatkan Like lebih dari 37 juta.Foto Kylie Jenner kini menjadi foto dengan jumlah Like terbanyak kedua. Foto telur ini menjadi foto pertama yang masuk dalam 20 foto terpopuler Instagram yang menampilkan objek non-manusia.Kebanyakan foto terpopuler di Instagram dipegang oleh selebritas seperti Cristiano Ronaldo, Beyonce, dan Selena Gomez, lapor CNET.Menurut laporan The Verge, Egg Gang bukanlah satu-satunya akun yang mencoba untuk mendapatkan Like atau pengikut dalam jumlah banyak dengan unggahan sederhana.Di Twitter, Half an Onion sukses mengumpulkan 635 ribu pengikut dalam rangka untuk mengalahkan popularitas akun presiden Amerika Serikat Donald Trump.(MMI)