Jika Rusia Kacaukan Pemilu, AS Siap Lakukan Serangan Siber

Jakarta: Amerika Serikat bersiap melakukan serangan siber pada Rusia, mereka secara langsung melakukan intervensi pada pemilu paruh waktu minggu ini, menurut laporan Pusat Integritas Publik.



Departemen Pertahanan dan komunitas intelijen AS secara diam-diam berencana untuk melakukan serangan siber pada Rusia jika mereka diketahui mengacaukan pemilu pada 6 November. Laporan itu mengutip para senior dan mantan penjabat AS yang tahu soal rencana ini, lapor Business Insider.

Sayangnya, tidak ada informasi terkait bagaimana AS akan melakukan serangan ini atau cara kerja dari serangan itu sendiri. Dalam laporan itu disebutkan bahwa para hacker militer AS telah diberikan izin mengakses jaringan Rusia untuk melakukan serangan tersebut.Serangan ini hanya akan dilakukan jika Rusia secara langsung melakukan intervensi atas pemilu AS, seperti mencoba untuk mengacaukan sistem pendaftaran para peserta pemilu atau hasil pemilu.Dengan kata lain, Rusia harus melakukan serangan langsung dan tidak sekadar memengaruhi pikiran pemilih, seperti "mencoba untuk mengubah pendapat atau cara seseorang memilih", kata seorang pejabat senior yang tak mau disebut namanya.Laporan ini menunjukkan bahwa AS akan mengintegrasikan strategi perang siber dengan strategi militer biasa mereka. Selain itu, komunitas intelijen di AS juga tampaknya semakin khawatir dengan serangan siber yang ditujukan ke AS.Dikabarkan, Rusia telah menyebarkan propaganda politik sayap kanan di Facebook untuk memengaruhi hasil pemilu paruh waktu kali ini.(MMI)