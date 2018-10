Google: Orang Indonesia Sering Pesan Hotel Secara Online dan Mendadak

Jakarta: Ketika hendak berlibur, masyarakat Indonesia memiliki kebiasaan untuk memesan kamar hotel pada detik-detik terakhir.



Menurut data dari Google, sebanyak 24 persen orang Indonesia memesan kamar hotel satu hari sebelum keberangkatan, atau bahkan pada hari yang sama saat keberangkatan. Uniknya, saat musim liburan, jumlah orang yang memesan kamar hotel pada detik-detik terakhir justru bertambah.

"Pada akhir tahun atau lebaran, kontribusi last minute booker justru naik, dari 24 persen menjadi 32 persen. Orang-orang menjadi lebih spontan. Karena sedang musim berlibur, mereka lebih impulsif untuk liburan," kata Zulfi Rahardian, Industry Manager, Google Indonesia.Menurut Zulfi, tren memesan hotel pada detik terakhir ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Dia mengatakan, ini terjadi karena adanya platform online yang memudahkan orang-orang untuk memesan hotel dengan lebih mudah."Secara global, tren untuk last minute booking memang sedang naik. Karena banyak kemudahan yang disediakan oleh platform online," kata Zulfi.Kurnia Rosyada, Vice President of Marketing Traveloka mengatakan, Traveloka menyediakan fitur Stay Now untuk memudahkan orang untuk menemukan hotel pada hari itu juga.Wanita yang akrab dengan panggilan Kurnia ini juga menyebutkan, tidak semua orang Indonesia senang memesan hotel secara mendadak."Kalau pergi ke tempat yang sudah familier atau dekat," kata Kurnia tentang ciri-ciri orang yang memesan hotel pada detik terakhir. "Kalau tujuan jauh, biasanya tidak akan memesan menjelang keberangkatan. karena perlu banyak perencanaan."(MMI)