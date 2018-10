Bocoran Gambar Pixel 3 XL Beredar

Jakarta: Leakster Evan Blass mengunggah bocoran gambar smartphone terbaru Google Pixel 3 XL, menampilkan bagian depan perangkat dengan latar belakang layar bertuliskan angka 3, dan bagian belakang berwarna putih mengkilat.



Gambar angka tiga yang sedikit terpotong di bagian kanan dan bawah disebut Evan Blass pada unggahannya sebagai wallpaper bawaan untuk Google Pixel 3 XL tersebut, dan dirinya tidak terlalu menyukai wallpaper bawaan ini.

Not a big fan of this year's stock Pixel wallpaper. pic.twitter.com/ZShJlcQybT